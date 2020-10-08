Лига наций 2018/19, полуфиналы

Путь D

Грузия – Беларусь – 1:0

Гол: Окриашвили, 7 (пен)

Северная Македония – Косово – начало в 21:45

Путь А

Болгария – Венгрия – начало в 21:45

Исландия – Румыния – начало в 21:45

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – начало в 21:45

Словакия – Ирландия – начало в 21:45

Путь C

Норвегия – Сербия – начало в 21:45

Шотландия – Израиль – начало в 21:45

Данные поединки плей-офф Лиги наций должны были пройти еще в конце марта, но из-за коронавирусной паузы были отложены. Напомним, 16 команд разыгрывают последние 4 путевки на Евро-2020 через Лигу наций, в которой и получили запасной вариант квалификации на чемпионат.

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Победители полуфиналов в каждом пути 12 ноября встретятся в финальных противостояниях. Тогда же своего последнего соперника на Евро-2020 узнает и сборная Украины, которая точно сыграет с Нидерландами и Австрией. Третьим оппонентом "сине-желтых" станет или Румыния (но только если выиграет плей-офф пути А), или же победитель пути D (Косово, Северная Македония, Грузия или Беларусь). Соответственно, украинские болельщики могут немного поболеть за соперников Румынии, ведь команды из пути D все же несколько слабее.

Программу полуфиналов открыл матч в Тбилиси, где Грузия принимала Беларусь. Защитник Шахтера Давид Хочолава оказался вне заявки, однако его соотечественники быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте Торнике Окриашвили, который в свое время поиграл в УПЛ за Шахтер, Мариуполь и Черноморец, реализовал пенальти после своего же падения в штрафной белорусов. В конце концов, этот гол так и остался единственным, хотя хозяева имели еще моменты для взятия ворот. Грузия подтвердила реноме фаворита и вышла в финал – до Евро-2020 остался один шаг.