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Бельгия – Япония: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

20:06 131 Читати українською
Бельгия – Япония: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Бельгия – Япония: стартовые составы на матч 1/8 финала Чемпионата мира 2018

Бельгия и Япония объявили стартовые составы на матч 1/8 Чемпионата мира 2018. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию игры.

Матч Бельгия – Япония стартует о 21:00. Команда Роберто Мартинеса – одна из трех команд, которые выиграли все 3 матча на групповом этапе ЧМ-2018. Япония вышла в плей-офф лишь благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у Сенегала, с которым по очкам и голам у нее были одинаковые показатели.

Бельгия – Япония: ОНЛАЙН-трансляция

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Компани, Вертонген – Менье, де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Э. Азар.

Япония: Кавасима – Сакай, Йошида, Шоджи, Нагатомо – Хасебе, Шибасаки – Инуи, Кагава, Харугучи – Осако

Бельгия – Япония: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия

live 5'
0 : 0
Япония
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