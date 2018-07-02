Бельгия и Япония объявили стартовые составы на матч 1/8 Чемпионата мира 2018. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию игры.

Матч Бельгия – Япония стартует о 21:00. Команда Роберто Мартинеса – одна из трех команд, которые выиграли все 3 матча на групповом этапе ЧМ-2018. Япония вышла в плей-офф лишь благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у Сенегала, с которым по очкам и голам у нее были одинаковые показатели.

Бельгия – Япония: ОНЛАЙН-трансляция

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Компани, Вертонген – Менье, де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Э. Азар.

Япония: Кавасима – Сакай, Йошида, Шоджи, Нагатомо – Хасебе, Шибасаки – Инуи, Кагава, Харугучи – Осако

Бельгия – Япония: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018