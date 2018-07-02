Бельгія та Японія оголосили стартові склади на матч 1/8 Чемпіонату світу 2018. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Бельгія – Японія стартує о 21:00. Команда Роберто Мартінеса – одна з трьох команд, які виграли усі 3 матчі на груповому етапі ЧС-2018. Японія вийшла у плей-офф лише завдяки меншій кількості жовтих карток, ніж у Сенегалу, з яким за очками та голами мала однакові показники.

Бельгія – Японія: ОНЛАЙН-трансляція

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Компані, Вертонген – Меньє, де Брюйне, Вітсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Е. Азар.

Японія: Кавасіма – Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо – Хасебе, Шибасакі – Інуї, Кагава, Харугучі – Осако.

Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018