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Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

20:00 130 Читать на русском
Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018

Бельгія та Японія оголосили стартові склади на матч 1/8 Чемпіонату світу 2018. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Бельгія – Японія стартує о 21:00. Команда Роберто Мартінеса – одна з трьох команд, які виграли усі 3 матчі на груповому етапі ЧС-2018. Японія вийшла у плей-офф лише завдяки меншій кількості жовтих карток, ніж у Сенегалу, з яким за очками та голами мала однакові показники.

Бельгія – Японія: ОНЛАЙН-трансляція

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Компані, Вертонген – Меньє, де Брюйне, Вітсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Е. Азар.

Японія: Кавасіма – Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо – Хасебе, Шибасакі – Інуї, Кагава, Харугучі – Осако.

Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
до матчу
29
хв
Японія
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ЧС 2018 Головне Бельгія Бельгія Бельгія - Японія Японія Японія
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29
хв
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21:00
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