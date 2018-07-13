toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2018

18:07 38 Читати українською
Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2018
Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место чемпионата мира -2018

Бельгия и Англия встретятся в поединке за 3 место чемпионата мира 2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Англия состоится 14 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 17:00 по киевскому времени.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

Матч Бельгия – Англия смотреть онлайн можно на канале Интер, начиная с 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, команды уже встречались между собой в матче 3 тура чемпионата мира-2018. Тогда сильнее оказались бельгийцы, которые заняли первое место в группе.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Бельгии уступила Франции со счетом 0:1, а Англия в экстра-тайме проиграла Хорватии (1:2).

Ранее Бельгия и Англия провели между собой 22 матча: британцы торжествовали 15 раз, а бельгийцы – лишь дважды. Еще 5 раз была зафиксирована ничья.

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
до матча
22
час
:
18
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Англия Англия Бельгия - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
18
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук