Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2018

Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место чемпионата мира -2018

Бельгия и Англия встретятся в поединке за 3 место чемпионата мира 2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Англия состоится 14 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 17:00 по киевскому времени.

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Матч Бельгия – Англия смотреть онлайн можно на канале Интер, начиная с 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, команды уже встречались между собой в матче 3 тура чемпионата мира-2018. Тогда сильнее оказались бельгийцы, которые заняли первое место в группе.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Бельгии уступила Франции со счетом 0:1, а Англия в экстра-тайме проиграла Хорватии (1:2).

Ранее Бельгия и Англия провели между собой 22 матча: британцы торжествовали 15 раз, а бельгийцы – лишь дважды. Еще 5 раз была зафиксирована ничья.