ЧМ-2018, 1/2: Франция победила Бельгию и вышла в финал

Бельгия и Франция встречались в 1/2 финала чемпионата мира-2018. Читайте отчет и счет матча на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия начался в 21:00 по киевскому времени.

Франция – Бельгия – видео гола

Бельгийцы завоевали инициативу с первых минут. Мбаппе сначала попытался прорвать защиту бельгийцев, но заблокировали. А вот попытки Азара имели такой же результат. Эден нанес первый острый удар на 16-й минуте. Де Брюйне создал для него чуть ли не золотой момент, но все завершилось ударом мимо дальнего угла.

Следующий удар Азара остановила только голова Варана. Выражение лица Мартинеса свидетельствовало само за себя – было очень близко. На 20-й Алдервейрелд с разворота приложился – только удивительный Льорис спас Францию от пропущенного гола. Жиру ответил, однако минимально не попал.

Франция – Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018

Оливье с Мбаппе едва не разыграли голевую комбинацию, однако форвард Челси не дотянулся до прострела форварда ПСЖ. Павар на 40-й врывался по правому флангу во вратарскую – Куртуа выиграл дуэль. Бельгия больше держала мяч в первом, но меньше пробивала по воротам.

После перерыва Лукаку пытался попасть со второго этажа. Удар Жиру заблокировал Компани, а Умтити реализовал навес Гризманна с углового. Мбаппе суперпасом пятой отдавал на Жиру в штрафной Бельгии, но защитники успели ликвидировать удар форварда Челси, который мог стать контрольным в этом матче. Феллаини выиграл второй этаж в борьбе с Умтити – мимо. Де Брюйне наглухо закрыли, а когда Кевин вырывался на ударную позицию, пробил далеко в сторону ворот. Витсель взял на себя инициативу, пробив издалека – Льорис снова идеально парировал. Навала бельгийцев не приносила результатов. Лукаку слишком слабо направлялся к мячу, а французы безупречно играли в защите своих ворот. Гризманн мог, но не прошил Куртуа. Толиссо тоже не сумел пробить невероятного Тибо ударом низом, однако Франция и так вышла в финал, где сыграет против победителя пары Англия – Хорватия. ЧМ-2018, 1/2 финала

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Умтіті, 51