Бельгія – Англія: де дивитись онлайн матчу за 3 місце ЧС-2018

Бельгія – Англія: де дивитись онлайн матчу за 3 місце чемпіонату світу -2018

Бельгія та Англія зустрінуться у поєдинку за 3 місце чемпіонату світу 2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бельгія – Англія відбудеться 14 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – 17:00 за київським часом.

Чому Хорватія у фіналі ЧС-2018 – це нереально круто, або Унікальна українська прикмета знову працює

Матч Бельгія – Англія дивитись онлайн можна на каналі Інтер, починаючи з 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, команди вже зустрічались між собою у матчі 3 туру чемпіонату світу-2018. Тоді сильнішими виявились бельгійці, які посіли перше місце у групі.

В 1/2 фіналу чемпіонату світу збірна Бельгії поступилась Франції з рахунком 0:1, а Англія в екстра-таймі програла Хорватії (1:2).

Раніше Бельгія та Англія провели між собою 22 матчі: британці тріумфували 15 разів, а бельгійці – лише двічі. Ще 5 разів була зафіксована нічия.