Перед матчем бельгийцы лидировали в группе А1, имея девять очков в активе. У Англии и Дании было по семь зачётных баллов, поэтому в случае победы над "Тремя львами" и осечки датчан в параллельной встрече подопечные Роберто Мартинеса выиграли бы свой квартет и вышли в "финал четырёх". Дополнительная мотивация "Красных дьяволов" заключалась в реванше за не очень логичное поражение на Уэмбли в предыдущем туре. Именно поэтому хозяева выставили всех основных футболистов из заявки – как и гости.

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Первый тайм особенно интересным не был. Команды поочередно владели инициативой – бельгийцы начали активнее, но англичане постепенно завладели мячом и территорией, чему способствовали два красивых гола "дьяволов" на старте. На 10-й минуте хозяева открыли счёт: Лукаку собрал на себе троих защитников и отдал короткую передачу на Тилеманса, а тот мощно зарядил в правый нижний угол метров с 22-х – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота! Ещё через десять минут де Брюйне заработал штрафной, а Мертенс красивым ударом с него зарядил под левую штангу – 2:0. "Три льва" были шокированы.

Правда, между этими эпизодами Англия могла сравнять счёт. На 11-й минуте Грилиш пробивал метров с шести после фланговой передачи, заработав угловой, а подачу с него классным ударом головой в дальнюю девятку замкнул Кейн – Лукаку головой же вынес мяч с линии ворот. Вот, собственно, и все моменты в первом тайме.

Во второй его половине Бельгия стала играть по счёту, пытаясь поймать соперника на контратаке, а у британцев владение в остроту не конвертировалось от слова вообще. На 38-й минуте они ещё и Чилвелла потеряли – травмированного Бена сменил Сака. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе "дьяволов".

Первая половина второго тайма продолжилась в том же ключе. Бельгийцы держали счёт и изредка контратаковали, а англичане владели мячом без остроты. У хозяев до 75-й минуты вообще не было ничего, кроме дальнего удара де Брюйне мимо ворот, а вот гости на 55-й и 57-й заработали два опасных стандарта в метрах 20-ти от Куртуа – впрочем, выстрел Маунта отправился на трибуны, а попытка Триппьера попала в стенку. На 60-й из пределов штрафной выше ворот пробил Грилиш, а дальний удар Дайера на 67-й заблокировали. Вот, собственно, и все моменты.

На 70-й минуте Гарет Саутгейт бросил в бой Санчо и Калверта-Льюина. Англичане стали работать с мячом ещё лучше и даже позволяли себе красивые финты, но все равно не обостряли игру. Бельгия же проснулась на 75-й – это Лукаку пробил из центра штрафной посте стеночки с Мертенсом, однако Пикфорд спас "Трех львов". Англия ответила дальним ударом Кейна на 82-й, но мяч срезался с ноги Харри, улетев куда-то в сторону углового флажка. На 85-й же Кейн пытался замкнуть прострел Сака с левого края, но Вертонген успел подставить ногу под удар британца.

В эндшпиле встречи бельгийцы выглядели интереснее. У них начали проходить классные контратаки с красивыми пасами и шикарными открываниями. Дважды это могло завершиться разгромом: на 87-й минуте Витсель завершил размашистую атаку "дьяволов" ударом с правого края штрафной (над воротами), а на 90-й Лукаку качнул защитника и пробил с линии – получилось неточно. В конце концов, забить хотя бы ещё один гол командам во втором тайме не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Роберто Мартинеса.

Таким образом, сборная Бельгии набрала 12 очков, возглавив группу А1. Англия опустилась на третье место, имея в активе 7 зачётных баллов. Исландия с нулём замыкает квартет, а Дания идёт второй с 10 пунктами в активе. Матч датчан против бельгийцев через несколько дней решит, кто из них выйдет в финал четырех.

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