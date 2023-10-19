Поєдинку в Брюсселі 16 жовтня передував страшний теракт. Радикальний ісламіст застрелив жінку та двох фанатів збірної Швеції, які приїхали підтримати улюбленців.

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Команди дізналися про трагедію лише у перерві, коли рахунок був 1:1. Гравці збірної Швеції відмовилися виходити на другий тайм, а бельгійці підтримали колег. Сьогодні УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо матчу. Дограти зустріч наступного дня було неможливо, а вікон для перенесення не залишилось, тому рахунок першого тайму вважається фінальним, уся статистика переноситься до таблиці.

Такий вердикт не впливає на ключові питання в групі F. Бельгія та Австрія заздалегідь забрали дві путівки до фінальної стадії Євро-2024, натомість Швеція втратила усі шанси.

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