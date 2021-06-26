Голкіпер Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився думкою щодо 1/8 фіналу з Португалією, згадавши про Кріштіану Роналду.

"Наш план – зупинити збірну Португалії. У цій команді далеко не один гравець. Роналду – найкращий бомбардир чемпіонату Європи і, очевидно, чудовий футболіст.

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Проте, я вважаю, що він залишився тим самим гравцем, яким був, коли я виступав за Атлетіко. Я досягнув більшого прогресу", – наводить слова Куртуа Marca.

Матч Бельгія – Португалія буде зіграний 27 червня у Севільї. Переможець цієї гри у чвертьфіналі Євро-2020 протистоятиме сильнішому в парі Італія – Австрія.

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