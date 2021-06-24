Главный тренер "селесао" Фернанду Сантуш оценил выход своей команды в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала Португалия сыграет против Бельгии.

По мнению Сантуша, главное преимущество бельгийцев заключается в большем количестве времени для подготовки. "Красные дьяволы" сыграли свой матч 3-го тура в понедельник, а Португалия – только в среду, расписав мировую с Францией (2:2).

"Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Против Франции мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.

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Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она идет на первом месте. Но давайте сначала все взвесим и поймем, что нам нужно к этому матчу.

Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен – нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-либо изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью – пройти дальше", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия – Португалия будет сыгран 27 июня в Севилье. Победитель этой игры в четвертьфинале будет противостоять сильнейшему в паре Италия – Австрия.

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