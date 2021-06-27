Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне был заменен из-за повреждения, полученного в первом тайме поединка 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.

В конце первого тайма Жоау Палинья пошел в жесткий подкат сзади против де Брюйне. Португалец вроде бы сыграл в мяч, но задел голеностоп хавбека сборной Бельгии. Кевину после этого эпизода длительное время оказывали помощь, но он был готов продолжить игру.

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Де Брюйне появился на поле и после перерыва, однако попросил замену из-за боли в ноге уже через 3 минуты.

Отметим, что де Брюйне пропустил первый матч турнира против России из-за повреждения, полученного в финале Лиги чемпионов. Кевин появился только во втором тайме матча против Дании.

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