Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне був замінений через пошкодження, якого зазнав у першому таймі поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 проти Португалії.

Наприкінці першого тайму Жоау Палінья пішов у жорсткий підкат ззаду проти де Брюйне. Португалець начебто зіграв у м'яч, але зачепив гомілкостоп хавбека збірної Бельгії. Кевіну після цього епізоду тривалий час надавали допомогу, проте він був готовий продовжити гру.

Бельгія – Португалія – відео гола

Де Брюйне з'явився на полі й після перерви, однак попросив заміну через біль у нозі вже за 3 хвилини.

Зазначимо, що де Брюйне пропустив перший матч турніру проти Росії через пошкодження, якого зазнав у фіналі Ліги чемпіонів. Кевін з'явився лише у другому таймі матчу проти Данії.

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