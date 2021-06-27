Бельгия и Португалия встречаются в 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия – Португалия на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Португалия стартовал в 22:00 по киевскому времени в Севилье. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала чемпионата Европы.

Довольно скучноватый первый тайм все же подарил забитый мяч на 42-й минуте. Роскошный выстрел из-за пределов штрафной удался Торгану Азару. 1:0 в пользу сборной Бельгии.