Бельгия – Панама: послематчевая пресс-конференция Эрнана Дарио Гомеса

Наставник сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес прокомментировал поражение от Бельгии в матче 1 тура ЧМ-2018. Тренер остался доволен игрой своих подопечных.

"Этот первый матч был очень сложным для Панамы, соперник сделал все, чтобы усложнить нам работу. Они не оставили нам ни пространства. У них потрясающие игроки. Нам удавалось набирать нужную скорость, но завершать атаки не получалось.

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Мы – молодая команда, нужно еще расти и развиваться. После первого гола мы потеряли концентрацию, было сложно. У нас было несколько шансов забить. Могли завершить встречу со счетом 1:3 или 2:3. Во всяком случае, нам не забили 6 или 7 мячей. Мы провели неплохой матч, но соперник был очень сильный.

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Сегодня мы многому научились. С самого начала сегодня нужно было быть спокойными и против англичан нужно очень хорошо постараться. Между Бельгией и Панамой существует очень большая разница, но никому не нравится проигрывать. Кто-то думает, что три гола – много, но я считаю, что это нормальный результат", – цитирует Гомеса Championat.

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