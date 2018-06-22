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Бельгія – Панама: післяматчева прес-конференція Ернана Даріо Гомеса

18 червня 22:24 111 Читать на русском
Бельгія – Панама: післяматчева прес-конференція Ернана Даріо Гомеса
Ернан Даріо Гомес / фото із соцмереж

Наставник збірної Панами Ернан Даріо Гомес прокоментував поразку від Бельгії у матчі 1 туру ЧС-2018. Тренер залишився задоволений грою своїх підопічних.

"Цей перший матч був дуже складним для Панами, суперник зробив все, щоб ускладнити нам роботу. Вони не залишили нам жодного простору. У них приголомшливі гравці. Нам вдавалося набирати потрібну швидкість, але завершувати атаки не виходило.

Бельгія – Панама – відео голів та огляд матчу

Ми – молода команда, потрібно ще рости і розвиватися. Після першого гола ми втратили концентрацію, було складно. У нас було кілька шансів забити. Могли завершити зустріч з рахунком 1:3 або 2:3. У всякому разі, нам не забили 6 або 7 м'ячів. Ми провели непоганий матч, але суперник був дуже сильний.

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Сьогодні ми багато чому навчилися. З самого початку сьогодні потрібно було бути спокійними, і проти англійців потрібно дуже добре постаратися. Між Бельгією та Панамою існує дуже велика різниця, але нікому не подобається програвати. Хтось думає, що три голи – багато, але я вважаю, що це нормальний результат", – цитує Гомеса Championat.

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ЧС-2018 1 тур

Бельгія - Панама: Понеділок 18 червня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 0
Панама
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Теги
ЧС 2018 Панама Панама Бельгія - Панама Ернан Даріо Гомес Ернан Даріо Гомес
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