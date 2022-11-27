Чемпионат мира 2022, группа F, 2 тур

27 ноября, 15:00. Доха, стадіон Ель-Туммама

Главный арбитр: Артуро Рамос (Мексика)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Бельгия стала одним из главных разочарований 1 тура. Марокко же, наоборот, приятно поразило. Та победа команды Мартинеса несколько напомнила путь Саудовской Аравии, когда "зеленые соколы" выиграли матч, который должны были проиграть, но дальше уступили Польше, уже вполне заслуживая 3 очка. Даже Катар за 2 проигранных матча не позволил соперникам создать столько моментов, как "красные дьяволы". В свою очередь "атласские львы" могут гордиться тем, как уверенно остановили финалистов предыдущего Мундиаля, позволив им лишь 5 ударов.

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Однако всегда после 1 тура есть риск переоценить одних и недооценить других. Бельгия все еще имеет прекрасные шансы стать уникальной для чемпионатов мира командой. Ведь до сих пор ни одна сборная не побеждала на групповых этапах 9 раз подряд. Хотя на этом Мундиале мы уже видели, как жестоко могут оборваться мечты об исторических рекордах (Аргентина так и не превзошла Италию). Марокко глубоко обеспокоено травмами обоих звездных фулбеков. У Хакими из ПСЖ, впрочем, побольше шансов на старт, чем у защитника Баварии Мазрауи.

Лукаку может вернуться хотя бы на скамейку запасных. И уже сам этот факт должен был бы добавить уверенности Бельгии, считает Кевин Де Брюйне. "Красные дьяволы" не знали горечи поражений во всех 4 матчах чемпионатов мира против представителей Африки. В частности, бельгийцы били марокканцев на ЧМ-1994, когда единственный мяч забил Марк Дегриз после навеса Люка Нилиса. Марокко уже 9 раз в 17 матчах на мундиалях не забивало мячей. Главные надежды фанаты команды связывают с запасным вингером Челси. Хаким Зиеш, в активе которого 18 голов и 10 ассистов за 44 поединка на уровне сборных, вернулся в национальную команду после ухода Халилходжича, но после годичного перерыва отличился лишь против Грузии в товарищеской встрече.

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Именно 29-летний исполнитель создал больше всего моментов в игре против Хорватии, но шансы победить бельгийцев статистические порталы оценивают лишь в 26%. Команда Мартинеса досрочно выйдет в 1/8 финала, если выиграет. Хотя и ничья оставит европейцев в качестве хозяев своей судьбы. А вот поражение заставит Бельгию цепляться за очки против Хорватии в последнем туре. Марокко же желательно снова по крайней мере засушить игру, чтобы не остаться с математическими шансами на плей-офф.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Марокко

Бельгия (3-4-3): Куртуа – Дендонкер, Альдервейрелд, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Кастань – Де Брюйне, Батшуаи, Азар

Марокко (4-3-3): Буну – Хакими, Агерд, Саисс, Аттьяталла – Амрабат, Унахи, Амалла – Зиех, Эн-Несири, Буфал

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Сборная Марокко пока не доказала, что знает, где искать ключи от ворот соперников. Хорошо защищаться против фаворита на старте не означает продолжения успехов дальше. Скажем, Тунис остановил Данию с тем же самым популярным счетом Мундиаля (0:0), но затем нелепо пропустил в игре против Австралии и уже не смог подняться. Бельгия способна пройти дальше благодаря гению Куртуа и Де Брюйне, а нынешний соперник должен был бы создать гораздо меньше проблем для обороны. Больше в команде Мартинеса пока никого не выделить, но и этого качества должно быть достаточно для прохождения группового этапа.

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