Чемпіонат світу 2022, група F, 2 тур

27 листопада, 15:00. Доха, стадіон Ель-Туммама

Головний арбітр: Артуро Рамос (Мексика)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Бельгія стала одним із головних розчарувань 1 туру. Марокко ж, навпаки, приємно вразило. Та перемога команди Мартінеса дещо нагадала шлях Саудівської Аравії, коли "зелені соколи" виграли матч, який повинні були програти, але далі поступилися Польщі, вже цілком заслуговуючи на 3 очки. Навіть Катар за 2 програні матчі не дозволив суперникам створити стільки моментів, як "червоні дияволи". Натомість "атлаські леви" можуть пишатися тим, як упевнено зупинили фіналістів попереднього Мундіалю, дозволивши тільки 5 ударів на свої ворота.

Треті нулі на ЧС-2022 за добу – Марокко чудово стримало унікального Модріча та Хорватію

Однак завжди після 1 туру є ризик переоцінити одних та недооцінити інших. Бельгія все ще має прекрасні шанси стати унікальною для чемпіонатів світу командою. Адже досі жодна збірна не перемагала на групових етапах 9 разів поспіль. Хоча на цьому Мундіалі ми вже бачили, як жорстоко можуть обірватися мрії про історичні рекорди (Аргентина так і не перевершила Італію). Марокко глибоко стурбоване травмами обох зіркових фулбеків. Хакімі з ПСЖ, втім, має більше шансів на старт, ніж захисник Баварії Мазрауї.

Лукаку може повернутися бодай на лаву запасних. І вже сам цей факт мав би додати впевненості Бельгії, вважає Кевін Де Брюйне. "Червоні дияволи" не знали гіркоти поразок у всіх 4 матчах чемпіонатів світу проти представників Африки. Зокрема, бельгійці били марокканців на ЧС-1994, коли єдиний м'яч забив Марк Дегріз після навісу Люка Ніліса. Марокко вже 9 разів у 17 матчах на мундіалях не забивало м'ячів. Головні надії фанати команди пов'язують із запасним вінгером Челсі. Хакім Зієш, в активі якого 18 голів і 10 асистів за 44 поєдинки на рівні збірної, повернувся в національну команду після відходу Халілходжіча, але після річної перерви відзначився лише проти Грузії у товариській зустрічі.

Японія – Коста-Ріка: анонс матчу ЧС-2022 – чорна мітка для грандів

Саме 29-річний виконавець створив найбільше моментів у грі проти Хорватії, але шанси на перемогу бельгійців статистичні портали оцінюють лише у 26%. Команда Мартінеса достроково вийде в 1/8 фіналу, якщо візьме гору. Хоча і нічия залишить європейців у статусі господарів своєї долі. А ось поразка змусить Бельгію чіплятися за очки проти Хорватії в останньому турі. Марокко ж бажано знову принаймні засушити гру, аби не залишитися з математичними шансами на плей-офф.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Марокко

Бельгія (3-4-3): Куртуа – Дендонкер, Альдервейрелд, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Кастань – Де Брюйне, Батшуаї, Азар

Марокко (4-3-3): Буну – Хакімі, Агерд, Саїс, Аттіяталла – Амрабат, Унахі, Амалла – Зієх, Ен-Несірі, Буфал

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Збірна Марокко поки не довела, що знає, де шукати ключі від воріт суперників. Гарно захищатися проти фаворита на старті не означає продовження успіхів далі. Скажімо, Туніс зупинив Данію з тим же найпопулярнішим рахунком Мундіалю (0:0), але потім безглуздо пропустив у грі проти Австралії і вже не зміг піднятися. Бельгія здатна пройти далі завдяки генію Куртуа та Де Брюйне, а нинішній суперник мав би створити значно менше проблем для оборони. Більше в команді Мартінеса поки нікого не виділити, але й цієї якості має бути достатньо для проходження групового етапу.

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом