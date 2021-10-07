Бельгия – Франция: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Бельгия в рамках 1/2 финала Лиги наций УЕФА 2020/21 принимает сборную Франции. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА 2021/22 Бельгия – Франция начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Денайер, Вертонген – Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Э. Азар – Лукаку
Запасные: Миньоле, Кастелс, Боята, Люкебакио, Фокет, Теате, Ванакен, Де Кателаре, Дендонкер, Троссар, Салемакерс, Батшуаи
Франция: Льорис – Кунде, Варан, Л. Эрнандес – Павар, Погба, Рабьо, Т. Эрнандес – Бензема, Гризманн, Мбаппе
Запасные: Костиль, Меньян, Кимпембе, Чуамени, Марсьяль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Динь, Бен-Йеддер
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