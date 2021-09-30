В заявке действующих чемпионов мира 23 футболиста, которые уже на следующей неделе начнут подготовку к решающим поединкам Лиги наций. Не получили вызова, в частности, Оливье Жиру из Милана и новичок Реала Эдуардо Камавинга.

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Вратари: Костиль, Льорис. Меньян.

Защитники: Динь, Дюбуа, Л. Эрнандес, Кимпембе, Кунде, Павар, Упамекано, Варан.

Полузащитники: Гендузи, Т. Эрнандес, Погба, Рабьо, Чуамени, Верету.

Форварди: Бен-Йеддер, Бензема, Диаби, Гризманн, Мбаппе, Марсьяль.

Соперником Франции в полуфинале станет Бельгия, а матч состоится 7 октября. Другого финалиста днем ранее определят Испания с Италией. Поединок за 3 место и финал будут сыграны 10 октября.

Напомним, "Ле Блё" являются соперником Украины в отборе на чемпионат мира-2022 и лидируют в группе D, набрав 12 очков. Правда, против французов "сине-желтые" уже не сыграют – оба матча завершились со счетом 1:1.

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