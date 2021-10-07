Бельгія – Франція: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй
Бельгія в рамках 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА 2020/21 приймає збірну Франції. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА 2021/22 Бельгія – Франція розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Денаєр, Вертонген – Кастань, Вітсель, Тілеманс, Карраско – Де Брюйне, Е. Азар – Лукаку
Запасні: Міньйоле, Кастелс, Боята, Люкебакіо, Фокет, Теате, Ванакен, Де Кателаре, Дендонкер, Троссар, Салемакерс, Батшуаї
Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Л. Ернандес – Павар, Погба, Рабйо, Т. Ернандес – Бензема, Грізманн, Мбаппе
Запасні: Костіль, Меньян, Кімпембе, Чуамені, Марсьяль, Діабі, Дюбуа, Гендузі, Упамекано, Верету, Дінь, Бен-Єддер
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