Беларусь "принимала" Уэльс в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

ЧМ-2022, квалификация

Группа Е

Беларусь – Уэльс – 2:3

Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 31 – Бейл, 6 (пен.), 69 (пен.), 90+3

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Бейл уже на 6-й минуте встречи открыл счет, забив за национальную команду Уэльса впервые с 2019-го. Однако белорусы, еще до перерыва умудрились выровнять положение и даже выйти вперед.

Во втором тайме спасать номинальных гостей вновь взялся Гарет. Благодаря еще одному пенальти полузащитник Реала сравнял счет. Когда казалось, что ничья неизбежна, герой поединка Бейл добил белорусов третьим голом на последних минутах и вырвал победу.

Стоит отметить, что встреча проходила в России из-за диктатуры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который спровоцировал авиаблокаду своей страны.

В группе Е пока Уэльс расположился с 6-ю очками на 3-й строчке, Беларусь – 4-я (3 зачетных балла).

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