В субботу, 4 сентября, в рамках квалификации на ЧМ-2022 состоялись 2 поединка группы А. Отчет о встречах читайте в этой новости на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022

Сербия – Люксембург – 4:1

Голы: Митрович, 22, 35, Шано, 80 (аг), Миленкович, 90+6 – Тилль, 77

Удаление: Жерсон (Люксембург), 90+5

Ирландия – Азербайджан – 1:1

Голы: Даффи, 87 – Махмудов, 45+1

ЧМ-2022, отбор: Холанд голом помог Норвегии захватить лидерство, дебютная победа Карпина

Ирландия и Азербайджан разошлись голевым миром. Несмотря на минимальное преимущество в первом тайме, подопечные Стивена Кенни пропустили. Махмудову удалось отличиться на последних мгновениях 45-минутки. После перерыва островитяне побежали отыгрываться. Это им удалось аж на 87-й минуте – спасителем стал Даффи.

1:1 – Ирландия и Азербайджан набрали первые зачетные баллы в квалификации и расположились на четвертой и пятой ступенях группы А соответственно.

Сербия принимала на домашнем поле главную команду Люксембурга. Подопечные Стойковича захватили инициативу на правах хозяев, но и гости нередко огрызались. Впрочем, вышли вперед во встрече именно сербы. Это забил Митрович, получив отличный разрезной пас из глубины от Милинковича-Савича и реализовав выход один на один с голкипером.

Люксембург пытался отыграться еще до перерыва, но пропустил. Митровичу удалось удвоить преимущество своей команды – Александар после идеальной подачи Костича с левого фланга ударом головой с линии вратарской расстрелял Мориса. После перерыва Люк Хольц выпустил вместо Енеса Махмутовича, который играет за Львов, представителя Ворсклы Оливье Тилля. И это дало результат. На 77-й полузащитнику удался шедевральный выстрел из-за пределов штрафной удар после отскока от Жерсона Родригеса. Но все надежды на камбэк похоронили Шано, который в конце встречи записал в свой пассив автогол, и Миленкович, который забил головой.

Финальный свисток зафиксировал победу Сербии со счетом 4:1, что помогло ей возглавить квинтет с десятью зачетными баллами. Люксембург с шестью очками остался третьим.

Фінляндія здобула мінімальну перемогу над Казахстаном, потіснивши Україну з другого місця у групі