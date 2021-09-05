Білорусь "приймала" Уельс в рамках відбору до чемпіонату світу-2022. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація

Група Е

Білорусь – Уельс – 2:3

Голи: Лісакович, 29 (пен.), Седько, 31 – Бейл, 6 (пен.), 69 (пен.), 90+3

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Бейл вже на 6-й хвилині зустрічі відкрив рахунок, забивши за національну команду Уельсу вперше з 2019-го. Проте білоруси, ще до перерви примудрились вирівняти становище та навіть вийти вперед.

У другому таймі рятувати номінальних гостей знову взявся Гарет. Завдяки ще одному пенальті півзахисник Реала зрівняв рахунок. Коли здавалось, що нічия неминуча, герой поєдинку Бейл добив білорусів третім голом на останніх хвилинах, вирвавши перемогу.

Варто відзначити, що зустріч відбувалась у Росії через диктатуру самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який спровокував авіаблокаду своєї країни.

У групі Е наразі Уельс розташувався з 6-ма очками на 3-й сходинці, Білорусь – 4-та (3 залікові бали).

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