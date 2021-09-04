После сенсационной ничьей в Нур-Султане сборная Украины осталась на втором месте группы D, опережая всех преследователей на два очка, однако у боснийцев и казахов был матч в запасе, а у финнов – целых два. Первый из них Суоми выпало провести в Хельсинки именно против наших недавних обидчиков. Наиболее выгодным результатом для подопечных Александра Петракова стало бы поражение хозяев, ведь Казахстан вряд ли сможет составить конкуренцию в битве за второе место. Хотя в такой группе делать какие-то прогнозы трудно.

Маркку Канерва стартовым составом не удивил, а вот Талгат Байсуфинов сумел поразить болельщиков и журналистов. От успешной основы с матча против Украины у казахов остался только центрбэк Марочкин, а героического Валиуллина и голкипера Покатилова не внесли даже в заявку. Конечно, ротация после длительного перелета и тяжелого поединка в Нур-Султане ожидалась, но столь кардинальные перестановки понять трудно.

Тем не менее, решение Байсуфинова в первые 20 минут полностью себя оправдывало. Казахи выглядели свежее и агрессивнее, держа инициативу и разрывая соперника на флангах – особенно выделялся левый, где действовали Аймбетов и Вороговский. Организовав несколько перспективных врываний в штрафную, гости начали еще и моменты создавать.

Так, на 14-й минуте Оразов закрутил мяч с углового прямо в ворота (Градецки выбил его кулаками), а в атаке вторым темпом Аймбетов замкнул подачу Вороговского на ближнюю штангу – сфера попала во внешнюю сторону сетки. На 17-й же Градецки ошибся на выходе, выпустив мяч из рук и позволив казахам раскатать несколько пасов в штрафной с финальным выстрелом Оразова. Выше ворот! Финны вообще проваливали игру по ничейным мячам.

Впрочем, в середине первого тайма подопечные Маркку Канервы сумели перехватить контроль над игрой. Уже на 20-й минуте Пукки протолкнул мяч на левый край штрафной, фактически организовав Валакари выход один на один, однако угол обстрела уже был слишком острым – Шацкий сократил дистанцию ​​и парировал удар. После этого в сборной Финляндии прошел ряд стандартов, в которых голкипер казахов действовал не лучшим образом.

Наиболее горячо было на 30-х минутах, когда Суоми откровенно прижали Казахстан. На 31-й забивать мог Валакари, который на дриблинге ворвался в штрафную и пробил в ближний угол (Марочкин накрыл выстрел), а на 34-й Тейлор нанес удар с отскока метров с 20-ти – мяч ушел под перекладину, но Шацкий парировал. Еще через три минуты Тейлор стрелял с близкой дистанции вследствие скидки от Уронена (Жуков успел броситься под мяч), а на 39-й минуте Пукки ворвался на линию штрафной и пробил в левый угол. Немного неточно!

Перед свистком на перерыв гости могли сами подарить гол Финляндии – Ерланов с правого фланга отдал опрометчивый пас назад, Пукки и Уронен готовы были его перехватить, но Шацкий вовремя выбежал из ворот, выбив мяч в подкате! Впрочем, после этого эпизода Казахстан неожиданно вернул инициативу, огрызнувшись двумя неплохими контратаками и неудачным стандартом. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм гости неожиданно начали с мощного удара Вороговского метров с 22-х, с подъема стопы. Градецки не без проблем парировал. К сожалению, на этом острота со стороны казахов завершилась. Финны перехватили инициативу и сразу же ответили выстрелом Валакари с линии штрафной – его успели заблокировать, однако дальше оборона подопечных Талгата Байсуфинова глотала момент за моментом.

На 55-й минуте счет должен был открывать неутомимый Валакари, который открылся в штрафной, получил передачу от Пукки и мощно пробил метров с восьми в девятку – Шацкий спас Казахстан. На 57-й Пукки протянул мяч в штрафную и покатил его в правый нижний угол, но сфера мелькнула рядом со штангой! Через минуту Теему опасно прострелил вдоль вратарской, однако Похьянпало немного разминулся с мячом. Наконец, на 60-й минуте защитники капитулировали: Уронен открылся на левом фланге и спокойно, без всякого сопротивления, выполнил подачу – Похьянпало замкнул ее ударом головой в правый верхний угол. 1:0!

Талгат Байсуфинов сразу провел замену, бросив в бой атакующих Васильева и Тагибергена, а чуть позже добавив к атаке еще и Куата с Шушеначевым. Усиление было серьезным (по казахскими меркам), однако за 25 минут после пропущенного гола команда не создали ничего интересного – у гостей можно было вспомнить только дальний удар Тагибергена в руки Градецки, а также несколько проникающих передач в штрафную без завершения. Впрочем, и Финляндия в этот период встречи не обостряла.

В эндшпиле встречи Маркку Канерва выпустил большое количество свежих футболистов. Это позволило перехватить инициативу и перевести игру на чужую треть поля, хотя интересных эпизодов у ворот все равно не возникало. Казахстан огрызнулся еще одним дальним ударом – и все. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Суоми.

Таким образом, Финляндия набрала 5 очков, потеснив Украину со второй позиции в турнирной таблице группы D. При этом у нее остается еще один матч в запасе. Казахстан с двумя зачетными баллами остался на дне.