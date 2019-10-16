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Беланов: У сборной Украины появился дух победителей

23:36 3 Читати українською
Беланов: У сборной Украины появился дух победителей
Игорь Беланов / УНІАН

Бывший нападающий киевского Динамо Игорь Беланов поделился впечатлениями от игры сборной Украины и прокомментировал выход "желто-синих" на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"У сборной Украины появилась спортивная злость, они перестали бояться соперников. Это очень важно, это – психология победителей. Футболисты нашей сборной могли бы испугаться чемпионов Европы, но этого не произошло. Португалия – команда непростая. Где-то нам с ними немного и повезло, но наши ребята очень назойливые, ничего не бояться. Поэтому есть и результат.

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Я уже вижу, как идет подготовка к чемпионату Европы. Еще раз повторюсь, дух победителей, который был у нас в свое время, у команды Андрея Шевченко уже есть. Думаю, что у нас все будет очень удачно. Но это футбол.

Работу помощников Шевченко видно. Команда вышла на серьезный уровень и может уверенно держать мяч, проводить удачные контратаки. Немного не хватает скорости. Мне, как скоростному нападающему, очень бы хотелось, чтобы в сборной были игроки такого стиля как Блохин, Беланов, Шевченко, которые могут бежать за спину защитникам. Как Роналду, например. Должны быть "взрывы", форвард должен бежать на обострение", – поделился Беланов в комментарии Sport.ua.

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Игорь Беланов Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Португалия Украина Украина Олег Блохин
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