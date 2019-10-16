Беланов: У сборной Украины появился дух победителей

Бывший нападающий киевского Динамо Игорь Беланов поделился впечатлениями от игры сборной Украины и прокомментировал выход "желто-синих" на Евро-2020.

"У сборной Украины появилась спортивная злость, они перестали бояться соперников. Это очень важно, это – психология победителей. Футболисты нашей сборной могли бы испугаться чемпионов Европы, но этого не произошло. Португалия – команда непростая. Где-то нам с ними немного и повезло, но наши ребята очень назойливые, ничего не бояться. Поэтому есть и результат.

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Я уже вижу, как идет подготовка к чемпионату Европы. Еще раз повторюсь, дух победителей, который был у нас в свое время, у команды Андрея Шевченко уже есть. Думаю, что у нас все будет очень удачно. Но это футбол.

Работу помощников Шевченко видно. Команда вышла на серьезный уровень и может уверенно держать мяч, проводить удачные контратаки. Немного не хватает скорости. Мне, как скоростному нападающему, очень бы хотелось, чтобы в сборной были игроки такого стиля как Блохин, Беланов, Шевченко, которые могут бежать за спину защитникам. Как Роналду, например. Должны быть "взрывы", форвард должен бежать на обострение", – поделился Беланов в комментарии Sport.ua.

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