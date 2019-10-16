Бєланов: У збірної України з'явився дух переможців

Колишній нападник київського Динамо Ігор Бєланов поділився враженнями від гри збірної України та прокоментував вихід "жовто-синіх" на Євро-2020.

"У збірної України з'явилася спортивна злість, вони перестали боятися суперників. Це дуже важливо, це – психологія переможців. Футболісти нашої збірної могли б злякатися чемпіонів Європи, але цього не сталося. Португалія – ​​команда непроста. Десь нам з ними трохи і пощастило, але наші хлопці дуже настирливі, нічого не боятися. Тому є і результат.

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Я вже бачу, як іде підготовка до чемпіонату Європи. Ще раз повторюся, дух переможців, який був у нас свого часу, у команди Андрія Шевченка вже є. Думаю, що у нас все буде дуже вдало. Але це футбол.

Роботу помічників Шевченка видно. Команда вийшла на серйозний рівень і може впевнено тримати м'яч, проводити вдалі контратаки. Трішки не вистачає швидкості. Мені, як швидкісному нападнику, дуже б хотілося, щоб у збірній були гравці такого стилю, як Блохін, Бєланов, Шевченко, які можуть втекти за спину захисникам. Як Роналду, наприклад. Повинні бути "вибухи", форвард повинен бігти на загострення", – поділився Бєланов у коментарі Sport.ua.

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