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Бєланов: У збірної України з'явився дух переможців

16 жовтня 23:36 222 Читать на русском
Бєланов: У збірної України з'явився дух переможців
Ігор Бєланов / УНІАН

Колишній нападник київського Динамо Ігор Бєланов поділився враженнями від гри збірної України та прокоментував вихід "жовто-синіх" на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"У збірної України з'явилася спортивна злість, вони перестали боятися суперників. Це дуже важливо, це – психологія переможців. Футболісти нашої збірної могли б злякатися чемпіонів Європи, але цього не сталося. Португалія – ​​команда непроста. Десь нам з ними трохи і пощастило, але наші хлопці дуже настирливі, нічого не боятися. Тому є і результат.

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Я вже бачу, як іде підготовка до чемпіонату Європи. Ще раз повторюся, дух переможців, який був у нас свого часу, у команди Андрія Шевченка вже є. Думаю, що у нас все буде дуже вдало. Але це футбол.

Роботу помічників Шевченка видно. Команда вийшла на серйозний рівень і може впевнено тримати м'яч, проводити вдалі контратаки. Трішки не вистачає швидкості. Мені, як швидкісному нападнику, дуже б хотілося, щоб у збірній були гравці такого стилю, як Блохін, Бєланов, Шевченко, які можуть втекти за спину захисникам. Як Роналду, наприклад. Повинні бути "вибухи", форвард повинен бігти на загострення", – поділився Бєланов у коментарі Sport.ua.

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Теги
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