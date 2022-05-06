"Я ни о чем не жалею. Трудно о чем-то сожалеть, когда ты играл в команде уровня киевского Динамо. В общем мы выиграли много матчей, много трофеев, я завоевал "Золотой мяч".

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Именно поэтому тогда я ни о чем не жалел. У меня не было намерения переезжать куда-то. Жаль только, что я, Блохин и другие смогли покинуть нашу страну только в определенном возрасте, 30, 34 года. Потом я закончил, но никто не относился к нам с соответствующим вниманием. В остальном я доволен своей карьерой и достигнутыми целями", – цитирует Беланова официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

В свое время звезда Динамо был одним из первых советских футболистов, которому удалось выступать за границей – в 1989 году он перебрался в гладбахскую Боруссию.

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