"Я ні про що не шкодую. Важко про щось жалкувати, коли ти грав у команді рівня київського Динамо. Загалом ми виграли багато матчів, багато трофеїв, я завоював "Золотий м'яч".

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Саме тому тоді я ні про що не шкодував. У мене не було наміру переїжджати будь-куди. Жалкую лише про те, що я, Блохін та інші змогли покинути нашу країну лише у певному віці, 30, 34 роки. Потім я закінчив, але ніхто не ставився до нас з відповідною увагою. В іншому я задоволений своєю кар'єрою та досягнутими цілями", – цитує Бєланова офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Додамо, що свого часу зірка Динамо був одним з перших радянських футболістів, якому вдалося виступати за кордоном – у 1989 році він перебрався в гладбахську Борусію.

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