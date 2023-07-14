12 июля должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому. Впрочем, тот не приехал, не сообщив о причинах.

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Журналист нашел на улицах Львова Олега Протасова и Игоря Беланова, которые сопровождают Записоцкого и Павелко в их поездках в суд. Обладатель "Золотого мяча"-1986 очень резко ответил на вопрос на русском языке: "Вот ты способный, бл*дь. Вот способный! Вот, бл*дь. Ну как вам, бл*дь, не надоело еще. Как вам это все не надоело? Все продажное, продали все. Столько хорошего мы делали и все до одного места".

Напомним, Записоцкого таки задержали 13 июля и должны доставить на судебное заседание. Неделю назад его задерживала СБУ и должна была принудительно доставить на судебное заседание во Львов. Тогда адвокатам удалось освободить своего подзащитного из-под стражи. Юрий Записоцкий вместе с президентом УАФ Андреем Павелко проходят фигурантами по делу о финансовых хищениях в УАФ.

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