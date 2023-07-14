Бєланов нецензурно вилаявся через запитання про генсека УАФ
Легенда Динамо та володар "Золотого м'яча"-1986 Ігор Бєланов показав себе не в найкращому світлі.
12 липня мало відбутись судове засідання щодо обрання запобіжного заходу генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому. Втім, той не приїхав, не повідомивши про причини.
Генсека УАФ затримали для доставлення до суду – він не з'явився на засідання
Журналіст знайшов на вулицях Львова Олега Протасова та Ігор Бєланова, які супроводжують Запісоцького та Павелка в їхніх поїздках до суду. Володар "Золотого м'яча"-1986 дуже різко відповів на питання російською мовою: "От ти здібний, бл*дь. От здібний! От, бл*дь. Ну як вам, бл*дь, не набридло ще. Як вам це все не набридло? Все продажне, продали все. Стільки хорошого ми робили, і все до одного місця".
Нагадаємо, Запісоцького таки затримали 13 липня та мають доставити на судове засідання. Тиждень тому його затримувала СБУ і мала примусово доправити на судове засідання до Львова. Тоді адвокатам вдалося звільнити свого підзахисного з-під варти. Юрій Запісоцький разом з президентом УАФ Андрієм Павелком проходять фігурантами у справі про фінансові розкрадання в УАФ.
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