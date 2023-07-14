12 липня мало відбутись судове засідання щодо обрання запобіжного заходу генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому. Втім, той не приїхав, не повідомивши про причини.

Генсека УАФ затримали для доставлення до суду – він не з'явився на засідання

Журналіст знайшов на вулицях Львова Олега Протасова та Ігор Бєланова, які супроводжують Запісоцького та Павелка в їхніх поїздках до суду. Володар "Золотого м'яча"-1986 дуже різко відповів на питання російською мовою: "От ти здібний, бл*дь. От здібний! От, бл*дь. Ну як вам, бл*дь, не набридло ще. Як вам це все не набридло? Все продажне, продали все. Стільки хорошого ми робили, і все до одного місця".

Нагадаємо, Запісоцького таки затримали 13 липня та мають доставити на судове засідання. Тиждень тому його затримувала СБУ і мала примусово доправити на судове засідання до Львова. Тоді адвокатам вдалося звільнити свого підзахисного з-під варти. Юрій Запісоцький разом з президентом УАФ Андрієм Павелком проходять фігурантами у справі про фінансові розкрадання в УАФ.

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