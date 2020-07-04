Беланда может принести Динамо кругленькую сумму

"Бело-синие" могут получить неплохие финансовые дивиденды на ровном месте.

Экс-полузащитник Динамо Юнес Беланда, ныне выступающий за Галатасарай, может обогатить свой бывший клуб на неплохую сумму, сообщает Transfermarkt.

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Если марокканец в текущем сезоне сыграет за стамбульцев еще хотя бы в двух матчах турецкой Суперлиги, то Динамо получит 250 тысяч евро в виде бонусов. Напомним, Беланда перешел в Галатасарай в июле 2017 года.

К слову, до завершения соревнований осталось 5 туров, а Галатасарай после 28 туров занимает четвертое место – от лидера первенства Башекшехира он отстает на 8 пунктов. В текущем сезоне экс-динамовец провел за стамбульский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

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