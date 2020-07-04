toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Беланда может принести Динамо кругленькую сумму

06:30 - Читати українською
Беланда может принести Динамо кругленькую сумму
Юнес Беланда / Фото из открытых источников

"Бело-синие" могут получить неплохие финансовые дивиденды на ровном месте.

Экс-полузащитник Динамо Юнес Беланда, ныне выступающий за Галатасарай, может обогатить свой бывший клуб на неплохую сумму, сообщает Transfermarkt.

Жерсон Родригес оштрафован за выходку в матче турецкого первенства

Если марокканец в текущем сезоне сыграет за стамбульцев еще хотя бы в двух матчах турецкой Суперлиги, то Динамо получит 250 тысяч евро в виде бонусов. Напомним, Беланда перешел в Галатасарай в июле 2017 года.

К слову, до завершения соревнований осталось 5 туров, а Галатасарай после 28 туров занимает четвертое место – от лидера первенства Башекшехира он отстает на 8 пунктов. В текущем сезоне экс-динамовец провел за стамбульский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Главные новости футбола 3 июля: Бавария провернула топ-трансфер, война Карпат и Руха, тренерский вопрос в Динамо
07:00
1964
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные финансы Галатасарай Галатасарай Юнес Юнес Беланда
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сане официально стал игроком Баварии
    Німеччина — 3 июль3986 Сане официально стал игроком Баварии
9
час
:
42
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук