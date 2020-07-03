Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора

Розгадай головоломку – вигравай футболку з Андрієм Ярмоленком!

Упродовж нетривалого періоду нашого конкурсу вже сформувалися його щирі шанувальники – і це дуже приємно. Зокрема Лілія Гачкало із Умані підписала свій лист словами "від справжніх фанатів" :)) "Чомусь кросворд починаю розгадувати в перший-другий день, як він з’являється, а відправляю в останній день. Добре, що ще не забуваю відправити", – іронізує Лілія. Ми ж нагадуємо, що розгадування кросвордів покращує пам’ять. Футбол 24 піклується про ваше здоров’я.

"Щиро вдячний за ваші футбольні кросворди, – пише Василь Рошинець із Закарпаття. – Розгадуючи їх, згадуєш минулі події, людей, освіжаєш свої, можливо, десь призабуті знання футболу, а якщо пощастить – то й виграєш приз. Нарешті, після шостого розіграшу, приз дістався й мені. Непоганий подарунок до Дня батька!" І цей подарунок вчора вже вирушив у вашому напрямку, пане Василю!

"Лише шість назв/імен довелося шукати, – традиційно ділиться своїми враженнями Максим Шемчук. – Білоруський чемпіонат не буду знати ну ніяк, якщо навіть не дуже стежив під час карантину. Суддю українського "недавнього" дуже довго шукав у неті (в 2005-му закінчив, це давно!), встиг Касапу згадати (напис (Cacapa) Какапа в дитинстві смішив). Ну а найгірше запитання уже в другому кросворді – скорочена назва англійського клубу". Ну чому, Максиме? "Арс" – це ж елементарно :) І Сергій Ярмола не дасть мені злукавити.

"Цього разу було надто просто, – пише він. – Приємно було згадати "Царя" і трішки поміркувати з тренером – дворазовим переможцем ЛЧ. Оттмар Хітцфельд і його клуб Цуг". А Віталій Козьма додає: "Сподіваюсь, що своє "царське" прізвисько Шева доведе ще й на Євро-2020".

Ось усі правильні відповіді на запитання кросворду №7 "Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив".

Горизонтально: 2. Прудіус. 8. Араб. 10. Туре. 12. Йон. 13. Цуг. 15. Нар. 16. ДС. 17. Салас. 19. Те. 20. Каракас. 22. Крол. 24. Вара. 26. Озіл. 27. Біба. 28. Кран. 30. Дадо. 32. Карабах. 35. Са. 37. Сімен. 38. Ба. 39. Арс. 41. Дон. 42. Син. 43. ПАОК. 45. Луке. 46. Моралес.

Вертикально: 1. Хайдук. 2. Пан. 3. РБ. 4. Джулай. 5. Ут. 6. Сун. 7. Переда. 9. Рос. 11. Рат. 13. Цар. 14. ГАК. 17. Салінас. 18. Савідан. 20. Козак. 21. Сабах. 23. Рор. 25. Рад. 28. Касапа. 29. Замора. 31. Оганес. 33. Рід. 34. Бен. 36. Ара. 38. Бик. 40. Сом. 42. Сус. 44. Ко. 45. Ле.

Сліпим жеребом визначився переможець. Ним став конкурсант Юрій З., який отримає надійну червону фірмову парасолю від Футбол 24. "Вважаю надзвичайно хорошою ідеєю започаткування регулярного призового кросворду. Адже останнім часом бракувало вартих уваги "мізкокрутних" конкурсів на футбольну тематику", – пише Юрій у листі, але при цьому не називає свого прізвища.

Вітаємо вас зі звитягою і просимо вказати-таки своє прізвище, а ще домашню адресу, номер телефону і відділення Нової пошти, щоб ми могли відправити вам заслужену винагороду.

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Сьогодні ми знову розігруємо нашу футболку із зображенням Андрія Ярмоленка. Тим паче, сам Ярмола підкинув чудовий інформаційний привід, забивши розкішний і переможний гол у ворота Челсі. Власнику такої футболки заздритимуть навіть фанати Вест Хема – за цей приз варто боротися!

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 16 липня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 17 липня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Лише у 1998-му збірна цієї країни вперше зіграла на Кубку світу. 3. Таранний форвард, колишній одноклубник Ящука в Андерлехті. 5. Неперевершена бомбардирка … Хем. 7. Чорно-білий клуб Еллади. 8. Період домінування команди, гравця, тренера. 9. Львівський футзальний клуб із минулого. 10. Універсал оборонного плану у збірній Німеччини 80-90-х. 11. Португальське місто, яке вже багато років живе без футболу серйозного рівня. 17. Голкіпер, 22 сезони поспіль у воротах Портсмута, легенда клубу. 18. Колишній рефері нашої Вищої ліги. 19. Трансферний базар. 20. Новачок Реала у 2007-му, захисник. 21. Ім’я одного з тренерів, яким підкорювався трон чемпіонатів Європи. 22. І … не повести – правильна реакція голкіпера на пропущений м’яч. 23. Екс-захисник лондонського Арсенала. 24. Український клуб, який провів у Другій лізі лише один сезон. 26. Ім’я одного зі знакових гравців команди Лобановського кінця 90-х. 31. Титулований німець у півзахисті Реала 70-80-х. Як його звали? 32. Воротар Зальцбурга у пам’ятній дуелі Ліги чемпіонів із Шахтарем. 33. Захисник Карпат 90-х із бійцівським характером. 34. Річка-символ одного з найзапекліших дербі Європи. 35. Тренер із АПЛ (ім’я). 36. Президент французького клубу, який обіймає свою посаду понад 30 років. 37. Ім’я одного з найвпливовіших агентів світу.

Вертикально: 1. Місто древнього футбольного клубу грузинів. 2. Відомий клуб Нідерландів, який опинився за межами еліти. 3. Прізвисько технаря, який встиг пограти за Реал і Барсу у 90-х. 4. Сизокрилий функціонер київського Динамо (ім’я). 5. Екс-хавбек Валенсії із журналістським дипломом. 6. Зірка збірної Хорватії-1998. 12. Легенда московського Торпедо і тбіліського Динамо на прізвисько "Муха". 13. Свого часу одесити ходили не лише на матчі Чорноморця, але й цього нефутбольного клубу. 14. Головний тренер Сампдорії початку 80-х. 15. Хавбек збірної Франції 90-х, який не приховував, що не почувається французом. 16. Один із клубів, які виховали для Скуадри Адзурри голкіпера – чемпіона світу-1982. 25. Екс-динамівець, якого лупцює дружина. 26. Був голкіпером, став рестлером. 27. Ім’я ще одного голкіпера, цього разу – з Ла Ліги. 28. Екс-наставник збірної Колумбії. 29. Топовий бомбардир АПЛ 90-х. 30. Вже неіснуючий клуб української Вищої ліги.

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