Беланда може принести Динамо кругленьку суму

"Біло-сині" можуть отримати непогані фінансові дивіденди на рівному місці.

Екс-півзахисник Динамо Юнес Беланда, який нині виступає за Галатасарай, може збагатити свій колишній клуб на непогану суму, повідомляє Transfermarkt.

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Якщо марокканець у поточному сезоні зіграє за стамбульців ще бодай у двох матчах турецької Суперліги, то Динамо отримає 250 тисяч євро у вигляді бонусів. Нагадаємо, Беланда перейшов у Галатасарай в липні 2017 року.

До слова, до завершення змагань залишилося 5 турів, а Галатасарай після 28 турів посідає четверту сходинку – від лідера першості Башекшехіра він відстає на 8 пунктів. У поточному сезоні екс-динамівець провів за стамбульський клуб 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 голові передачі.

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