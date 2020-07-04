toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Беланда може принести Динамо кругленьку суму

4 липня 06:30 - Читать на русском
Беланда може принести Динамо кругленьку суму
Юнес Беланда / Фото з відкритих джерел

"Біло-сині" можуть отримати непогані фінансові дивіденди на рівному місці.

Екс-півзахисник Динамо Юнес Беланда, який нині виступає за Галатасарай, може збагатити свій колишній клуб на непогану суму, повідомляє Transfermarkt.

Жерсон Родрігес оштрафований за витівку в матчі турецької першості

Якщо марокканець у поточному сезоні зіграє за стамбульців ще бодай у двох матчах турецької Суперліги, то Динамо отримає 250 тисяч євро у вигляді бонусів. Нагадаємо, Беланда перейшов у Галатасарай в липні 2017 року.

До слова, до завершення змагань залишилося 5 турів, а Галатасарай після 28 турів посідає четверту сходинку – від лідера першості Башекшехіра він відстає на 8 пунктів. У поточному сезоні екс-динамівець провів за стамбульський клуб 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 голові передачі.

Кого з екс-гравців Динамо лупцює дружина? Призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу
4 липня
12831
Теги
Динамо Динамо футбольні фінанси Галатасарай Галатасарай Юнес Юнес Беланда
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
23
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук