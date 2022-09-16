Футбольная икона была среди десятков тысяч британцев, которые сегодня пришли в Вестминстерский дворец, чтобы попрощаться с королевой.

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Правда, путь оказался непростым. Бекхэм занял очередь еще в 2 ночи, а дошел до места назначения после обеда. В общей сложности экс-звезда сборной Англии потратил около 13 часов, параллельно раздавая автографы и фотографируясь с фанатами. Момент прощания с королевой получился очень трогательным. Бекхэм молча постоял у гроба с вдумчивым взглядом, а потом тер глаза, едва сдерживая слезы.

David Beckham waited 13 hours in the queue at Westminster Hall to pay his respects to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/x9fXUvhksk — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2022

"Такой день всегда будет тяжелым. Он тяжел для нации, тяжел для всех во всем мире. Думаю, все сейчас это чувствуют и мыслями в этом месте. С ней. Это особое чувство – стоять здесь, праздновать со всеми и слышать разные истории, которые люди должны рассказать.

Самым особенным моментом для меня было получение Ордена Британской империи из рук королевы. Тогда я взял с собой бабушку и дедушку, воспитавшую меня как великого роялиста и почитателя королевской семьи. В жизни мне удалось иметь несколько моментов рядом с королевой. Мы видим всю эту огромную любовь народа и понимаем, какой особенной она была, какое наследие оставляет после себя. Это грустный день, но это день для нас, чтобы еще раз вспомнить нашу королеву", – цитирует Бекхэма Sky Sports.

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