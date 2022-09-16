Бекхем покірно чекав 13 годин у черзі, щоб попрощатися з Єлизаветою ІІ – зірка ледь тамував сльози біля труни королеви
Девід Бекхем не пошкодував часу та сил, щоб віддати останню шану Єлизаветі ІІ.
Футбольна ікона був серед десятків тисяч британців, які сьогодні прийшли до Вестмінстерського палацу, щоб попрощатися з королевою.
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Щоправда, шлях виявився непростим. Бекхем зайняв чергу ще о 2 ночі , а дійшов до місця призначення по обіді. Загалом екс-зірка збірної Англії витратив близько 13 годин, паралельно роздаючи автографи і фотографуючись з фанатами. Момент прощання з королевою вийшов дуже зворушливим. Бекхем мовчки постояв біля труни з вдумливим поглядом, а потім тер очі, ледь стримуючи сльози.
"Такий день завжди буде важким. Він тяжкий для нації, тяжкий для всіх у всьому світі. Гадаю, усі зараз це відчувають і думками в цьому місці. З нею. Це особливе відчуття – стояти тут, святкувати з усіма та чути різні історії, які люди мають розповісти.
Найособливішим моментом для мене було отримання Ордену Британської імперії з рук королеви. Тоді я взяв із собою бабусю та дідуся, які виховали мене як великого рояліста та шанувальника королівської родини. В житті мені пощастило мати кілька моментів поряд з королевою. Ми бачимо всю цю велетенську любов народу і розуміємо, якою особливою вона була, яку спадщину залишає після себе. Це сумний день, але це день для нас, щоб вкотре згадати нашу королеву", – цитує Бекхема Sky Sports.
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