Футбольна ікона був серед десятків тисяч британців, які сьогодні прийшли до Вестмінстерського палацу, щоб попрощатися з королевою.

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Щоправда, шлях виявився непростим. Бекхем зайняв чергу ще о 2 ночі , а дійшов до місця призначення по обіді. Загалом екс-зірка збірної Англії витратив близько 13 годин, паралельно роздаючи автографи і фотографуючись з фанатами. Момент прощання з королевою вийшов дуже зворушливим. Бекхем мовчки постояв біля труни з вдумливим поглядом, а потім тер очі, ледь стримуючи сльози.

David Beckham waited 13 hours in the queue at Westminster Hall to pay his respects to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/x9fXUvhksk — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2022

"Такий день завжди буде важким. Він тяжкий для нації, тяжкий для всіх у всьому світі. Гадаю, усі зараз це відчувають і думками в цьому місці. З нею. Це особливе відчуття – стояти тут, святкувати з усіма та чути різні історії, які люди мають розповісти.

Найособливішим моментом для мене було отримання Ордену Британської імперії з рук королеви. Тоді я взяв із собою бабусю та дідуся, які виховали мене як великого рояліста та шанувальника королівської родини. В житті мені пощастило мати кілька моментів поряд з королевою. Ми бачимо всю цю велетенську любов народу і розуміємо, якою особливою вона була, яку спадщину залишає після себе. Це сумний день, але це день для нас, щоб вкотре згадати нашу королеву", – цитує Бекхема Sky Sports.

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