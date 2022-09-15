Баннер фанатов Селтика на матче с Шахтером

Болельщики Селтика и Рейнджерс традиционно имеют кардинально разные взгляды на важные политические события. Смерть королевы Елизаветы II не стала исключением.

Все было очевидно сразу, когда Рейнджерс сменили в соцсетях лого на черно-белое и взяли траур, а Селтик не отреагировал на потерю монархини никак. История имела продолжение на матчах Лиги чемпионов.

Шахтер – Селтик: Мудрик и 3 неочевидных героя творят новое чудо – феноменального обидчика Украины остановили в матче ЛЧ

УЕФА позволил британским клубам почтить королеву минутой молчания перед поединками второго тура. Селтик не воспользовался этим правом, ограничившись черными повязками на матче с Шахтером.

Фаны "кельтов" более радикально выразили свою позицию. На трибунах появился баннер "К черту корону". Также они посмеялись над смертью Елизаветы II, вспомнив фрика, ворвавшегося в спальню королевы в 1982-м: "Сочувствуем твоей потере, Майкл Феган".

Кроме этого, болельщики Селтика в течение матча с Шахтером кричали: "Плескай громче, если ненавидишь королевскую семью".

Фаны Рейнджерс напротив провели королеву максимально красиво перед игрой с Наполи. Несмотря на запрет УЕФА, переполненный Айброкс после минуты молчания а капелла исполнил гимн God Save the Queen. Рейнджерс сознательно пошел на штраф.

Флешмобом болельщики превратили одну трибуну в большой флаг Великобритании, а еще развернули большой силуэт Елизаветы II и надпись "Ее величество Королева Елизавета 1926 – 2022".

Фан-база Селтика имеет сильную антиимперскую позицию и резко критикует действия Великобритании в Северной Ирландии. Сторонники Рейнджерс наоборот выступают за единство и считают себя верными подданными королевской семьи.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції