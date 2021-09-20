Ромео Бекхэм решил равняться на своего легендарного отца.

Ромео Бекхэм, один из сыновей легенды Манчестер Юнайтед, дебютировал в профессиональном футболе.

Шевченко может возглавить европейскую сборную, которая уволила тренера после унизительного поражения

19-летний полузащитник вышел в стартовом составе своей команды Форт Лодердейл против Тормента (2:2) в рамках USL League One. Ромео заменили на 79-й минуте, хавбек результативными действиями не отличался.

Стоит отметить, что Форт Лодердейл является резервной командой Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Золоті "нульові": Шева на піку, жахливий дроворуб у Реалі, Зідан вирішує епохальні матчі і ще 25 фото "старої школи"