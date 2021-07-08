Экс-владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский посетил матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

Металлист Ярославского и Минай могут начать сезон 2021/22 в УПЛ – два клуба снимутся из элиты, – журналист

Украинский бизнесмен не упустил возможности сделать фото со знаменитостями, среди которых были: легенда английского футбола Дэвид Бекхэм, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, по словам Ярославского, он сейчас работает над восстановлением знаменитого Металлиста. Определенные СМИ сообщают, что клуб может оказаться в УПЛ уже в следующем сезоне.

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