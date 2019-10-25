Бейл заборонив Реалу поширювати інформацію про свою травму

Півзахисник Реала Гарет Бейл не хоче, щоб преса заволоділа інформацією щодо характеру його травми.

Валлієць заборонив мадридському клубу публікувати офіційну інформацію про свою травму, повідомляє AS з посиланням на програму El Chiringuito.

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Нагадаємо, що футболіст отримав ушкодження 13 жовтня в матчі збірної Уельсу проти Хорватії (1:1) в рамках відбору до Євро-2020. Через це він пропустив гру 9-го туру Ла Ліги з Мальоркою (0:1) і зустріч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Галатасараєм (1:0).

За весь цей час ніякої інформації щодо травми Бейла на офіційному сайті мадридців опубліковано не було. Хоча зазвичай "вершкові" повідомляють таку інформацію.

У поточному сезоні Бейл провів за Реал сім матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив дві результативні передачі. Валлієць може відновитися до матчу 11-го туру з Леганесом, який пройде в середу, 30 жовтня. Але більш імовірне його повернення на поле 2 листопада в домашній грі проти Бетіса.

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