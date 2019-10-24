Реал восстанавливается – сразу две звезды мадридцев вернулись к тренировкам

Поступили хорошие новости из лазарета мадридского клуба.

Хавбек Реала Лука Модрич восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает AS.

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Также его "коллега" по лазарету Гарет Бейл залечил свое повреждение и уже работает на поле, но пока только по индивидуальной программе. Врачи королевского клуба прогнозируют, что валлиец полностью будет готов к поединку против Леганеса, который состоится 30 октября.

После 9-ти туров Ла Лиги Реал находится на второй строчке, уступая Барселоне на один балл.

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