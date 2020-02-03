Бейл щасливий в Реалі і хоче відпрацювати свій контракт до кінця, – агент футболіста

Джонатан Барнетт, агент півзахисника мадридського Реала Гарета Бейла, спростував чутки про те, що його клієнт міг опинитися у Тоттенхемі.

"Ні, Гарет не міг повернутися в Тоттенхем під час зимового трансферного вікна. Леві міг прилітати в Мадрид, але говорити про те, чи правда це, – не моя справа. Гарет дуже щасливий в Реалі. І давайте будемо реалістами: для більшості клубів він недоступний з фінансової точки зору.

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Дуже легко говорити: "Кинь гроші, переходь в інший клуб і грай там", – але справа не лише в зарплаті. Це стосується його способу життя і його дітей, які виросли в Мадриді. Я не думаю, що повернення в Тоттенхем можливе. Бейл знаходиться в дуже вдалій ситуації. Коли його контракт підійде до кінця, він обговорить ситуацію зі мною і своєю сім'єю і вирішить, що хоче робити далі", – сказав Барнетт в ефірі talkSPORT.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні Бейл провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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