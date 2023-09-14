"Честно говоря, я немного видел Реал, но Беллингем выдал хороший старт. Он забивает, а это особенно важно в таком клубе. Думаю, он продолжит в том же духе, будет прославлять Британию.

Золотой мяч? У него неограниченный потенциал. Если Джуд продолжит активно работать над собой, делать то, что он делает сейчас, то может добиться невиданных высот", – сказал Бейл для Sky Sports в перерывах между игрой в гольф.

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Беллингем шикарно стартовал в Мадриде после летнего трансфера из Боруссии Д. Он забил 5 голов за 4 стартовых тура Примеры.

Бейл в начале этого года объявил о завершении карьеры. Валлиец отыграл 8 сезонов за Реал, 5 раз выиграв Лигу чемпионов.