"Чесно кажучи, я небагато бачив Реал, але Беллінгем видав хороший старт. Він забиває, а це особливо важливо в такому клубі. Думаю, він продовжить в тому ж дусі, буде прославляти Британію.

Золотий м'яч? У нього необмежений потенціал. Якщо Джуд продовжить активно працювати над собою, робити те, що він робить зараз, то може досягти небачених висот", – сказав Бейл для Sky Sports в перервах між грою в гольф.

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Беллінгем шикарно стартував у Мадриді після літнього трансферу з Борусії Д. Він забив 5 голів за 4 стартові тури Прімери.

Бейл на початку цього року оголосив про завершення кар'єри. Валлієць відіграв 8 сезонів за Реал, 5 разів вигравши Лігу чемпіонів.