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Бейл продемонстрировал, как играет в гольф во время карантина – фантастический навык валлийца

07:30 29 Читати українською
Бейл продемонстрировал, как играет в гольф во время карантина – фантастический навык валлийца
Гарет Бейл / Reuters

Вингер Реала Гарет Бейл в очередной раз доказал, что не пропал бы, если бы не стал футболистом.

Гарет Бейл оттачивает свои навыки игры в гольф во время карантина и обнародовал видео на своей странице в Instagram.

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Умение валлийца действительно впечатляют – Бейл загнал мяч в лунку, хотя ударил в обратном направлении.

Напомним, 30-летнего хавбека неоднократно обвиняли в пристрастии к гольфу, якобы, это плохо влияет на его игру в мадридском клубе.

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#hometeam @adidas @adidasfootball

Допис, поширений Gareth Bale (@garethbale11)

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости Гарет Бейл Гарет Бейл
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