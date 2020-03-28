Бейл продемонстрировал, как играет в гольф во время карантина – фантастический навык валлийца

Вингер Реала Гарет Бейл в очередной раз доказал, что не пропал бы, если бы не стал футболистом.

Гарет Бейл оттачивает свои навыки игры в гольф во время карантина и обнародовал видео на своей странице в Instagram.

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Умение валлийца действительно впечатляют – Бейл загнал мяч в лунку, хотя ударил в обратном направлении.

Напомним, 30-летнего хавбека неоднократно обвиняли в пристрастии к гольфу, якобы, это плохо влияет на его игру в мадридском клубе.

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