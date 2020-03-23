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Бейл снова предпочел гольф – звезда Реала принял участие в известном челендже

21:05 44 Читати українською
Бейл снова предпочел гольф – звезда Реала принял участие в известном челендже
Гарет Бейл / Фото Golf Punk

Полузащитник Реала Гарет Бейл не изменяет традициям.

Пока значительная часть футболистов соревнуются в набивании рулонов туалетной бумаги, поддерживая челлендж "Stayathomechallenge", Гарет Бейл пошел против системы.

Реал готов отпустить Бейла бесплатно, – Marca

Валлиец взялся за хоккейную клюшку, из-за которой получил уже много хейта от фанатов Реала, и загнал мяч в рулон. Получилось менее эффектно, чем с набиванием бумаги, но оригинально.

Напомним, 30-летнего хавбека неоднократно обвиняли в пристрастии к гольфу, мол, это плохо влияет на его игру в мадридском клубе.

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