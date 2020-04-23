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Бейл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе, еще столько же Гарет выделит Мадриду

00:21 8 Читати українською
Бейл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе, еще столько же Гарет выделит Мадриду
Бейл с женой Эммой / Getty Images

Вингер Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл задонатил щедрую сумму для преодоления COVID-19 в важных для него местах.

Гарет Бейл со своей женой Эммой пожертвовали 500 тысяч фунтов Национальной службе здравоохранения Уэльса для борьбы с коронавирусом. Этот донат стал одним из крупнейших для организации. Руководство выразило супругам Бейлов огромную поддержку, информирует BBC.

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На этом звезда Реала не остановилась. Гарет пожертвует еще 500 тысяч евро на преодоление COVID-19 в Мадриде. Деньги пойдут в госпитали испанской столицы и ее пригородов, сообщает The Sun. Мадрид очень пострадал в результате пандемии, поэтому валлиец не мог остаться в стороне.

Таким образом Бейл выделил больше всего собственных средств среди футболистов на борьбу с пандемией. У Гарета в Реале прекрасная зарплата, и его жена хорошо зарабатывает, однако такой жест все равно заслуживает респекта.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Уэльс Уэльс Испания Гарет Бейл Гарет Бейл
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