Бейл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе, еще столько же Гарет выделит Мадриду

Вингер Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл задонатил щедрую сумму для преодоления COVID-19 в важных для него местах.

Гарет Бейл со своей женой Эммой пожертвовали 500 тысяч фунтов Национальной службе здравоохранения Уэльса для борьбы с коронавирусом. Этот донат стал одним из крупнейших для организации. Руководство выразило супругам Бейлов огромную поддержку, информирует BBC.

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На этом звезда Реала не остановилась. Гарет пожертвует еще 500 тысяч евро на преодоление COVID-19 в Мадриде. Деньги пойдут в госпитали испанской столицы и ее пригородов, сообщает The Sun. Мадрид очень пострадал в результате пандемии, поэтому валлиец не мог остаться в стороне.

Таким образом Бейл выделил больше всего собственных средств среди футболистов на борьбу с пандемией. У Гарета в Реале прекрасная зарплата, и его жена хорошо зарабатывает, однако такой жест все равно заслуживает респекта.

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