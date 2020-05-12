toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Бейл може перейти в Ньюкасл – Реалу пропонують серйозну суму

16:21 995 Читать на русском
Бейл може перейти в Ньюкасл – Реалу пропонують серйозну суму
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Атакувальний півзахисник Реала може повернутися в Англію. У послугах валлійця зацікавлений Ньюкасл.

"Сороки", які незабаром отримають нових власників-мільярдерів, налаштовані підписати Гарета Бейла. Як відомо, Зінедін Зідан не надто розраховує на 30-річного валлійця та не проти позбутися його за адекватну суму. Такою якраз може стати пропозиція від Ньюкасла, який готовий викласти за вінгера 60 млн євро, повідомляє FourFourTwo.

Реал знайшов заміну Бейлу в Баварії – на гравця, який міг завершити кар'єру, є й інші топ-претенденти

Цей варіант може виявитися привабливим і для самого Бейла, якому пропонують таку ж зарплату, як у Мадриді. Окрім Ньюкасла, інтерес до Бейла приписували Тоттенхему та Інтеру Маямі.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами. Валлієць перейшов до лав "бланкос" у 2013 році з Тоттенхема та виграв з мадридцями 4 Ліги чемпіонів.

Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії

blog_ava
Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця
08:00
4416
Теги
Іспанія Англія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Гарет Бейл Гарет Бейл Ньюкасл Ньюкасл
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
37
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук