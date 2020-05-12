Бейл може перейти в Ньюкасл – Реалу пропонують серйозну суму

Атакувальний півзахисник Реала може повернутися в Англію. У послугах валлійця зацікавлений Ньюкасл.

"Сороки", які незабаром отримають нових власників-мільярдерів, налаштовані підписати Гарета Бейла. Як відомо, Зінедін Зідан не надто розраховує на 30-річного валлійця та не проти позбутися його за адекватну суму. Такою якраз може стати пропозиція від Ньюкасла, який готовий викласти за вінгера 60 млн євро, повідомляє FourFourTwo.

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Цей варіант може виявитися привабливим і для самого Бейла, якому пропонують таку ж зарплату, як у Мадриді. Окрім Ньюкасла, інтерес до Бейла приписували Тоттенхему та Інтеру Маямі.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами. Валлієць перейшов до лав "бланкос" у 2013 році з Тоттенхема та виграв з мадридцями 4 Ліги чемпіонів.

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