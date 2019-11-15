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Бейл: Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за Реал

16:57 86 Читати українською
Бейл: Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за Реал
Гарет Бейл / Reuters

Вингер сборной Уэльса и Реала Гарет Бейл в очередной раз демонстрирует нежелание находиться в мадридском клубе.

"Мне абсолютно точно нравится играть за Уэльс больше, чем за Реал. Игра за сборную – это будто ты играешь вместе со своими друзьями.

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В сборной Уэльса я говорю на родном языке, чувствую себя более комфортно. Тем не менее, это не меняет того, что я делаю на поле", – приводит слова Бейла AS.

К слову, Бейл провел 7 матчей в составе Реала в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Уэльс Уэльс Испания Гарет Бейл Гарет Бейл
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