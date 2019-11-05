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Зидан спрогнозировал будущее Бейла в Реале

16:35 94 Читати українською
Зидан спрогнозировал будущее Бейла в Реале
Зинедин Зидан и Гарет Бейл / Фото The Times

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о своих отношениях со скандальной звездой мадридцев Гаретом Бейлом.

"Я хочу, чтобы Гарет оставался здесь до конца сезона. СМИ убеждают в обратном, но это ерунда. Он также хочет остаться в Мадриде и вернуться на свой уровень.

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У нас хорошие отношения, и мы каждый день здороваемся, я искренне люблю всех своих игроков. С Бейлом не было никакого конфликта, даже летом, когда он собирался уходить из клуба", – цитирует Зидана Marca.

По информации СМИ, 30-летний валлиец хочет покинуть Реал из-за недоразумений с Зиданом. Вероятными вариантами для Гарета называют АПЛ (Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед), а также чемпионат Китая.

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