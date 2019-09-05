Бейл – о своем положении в Реале: Не сказал бы, что я счастлив, но я играю

Полузащитник Реала Гарет Бейл считает, что его конфликт с мадридским клубом нельзя считать исчерпанным.

"Понимаю, что меня сделали козлом отпущения, и принимаю это близко к сердцу, хотя, возможно, это не совсем справедливо. В конце прошлого сезона было непросто, этого нельзя отрицать, не только для меня, но и для команды.

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Не сказал бы, что я счастлив на поле, но я играю. Когда выхожу на поле, я профессионал и всегда полностью выкладываюсь. Уверен, что ситуация не разрешилась, если честно. Считаю, нам придется поговорить об этом с Реалом и прийти к какому-то выводу", – цитирует Бейла Sky Sports.

К слову, Реал в течение всего трансферного окна пытался найти для валлийца новый клуб, но вингер таки остался в Мадриде, где уже успел провести 3 матча в Ла Лиге, забив 2 гола и оформив ассист.

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